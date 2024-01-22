Hırsızların dövdüğü gece bekçisi 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Gaziantep’te bir inşaat sahasında hırsızları engellemeye çalışırken saldırıya uğrayan gece bekçisi Reşit Kaya, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya’ya saldıranları yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Hırsızların dövdüğü gece bekçisi 8 gün sonra yaşamını yitirdi

’te hırsızlar tarafından dövülen gece bekçisi Reşit Kaya, yaşamını yitirdi.

Olay, 14 Ocak’ta Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat sahasında gece bekçiliği yapan Reşit Kaya, iddiaya göre hırsızlara engel olmak istediği sırada saldırıya uğradı.

Hırsızların dövdüğü gece bekçisi 8 gün sonra yaşamını yitirdi - 1 Reşit Kaya

Tahta ve demir sopalarla dövülen Kaya, ihbarla gelen jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu. Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Kaya, bu sabah yaşamını yitirdi.

Otopsi sonrası Kaya’nın cenazesi yakınlarına teslim edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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