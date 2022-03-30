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Hırsızlık zanlısını döverek öldürdüler

İstanbul Maltepe'de 8 kişi, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri Çetin Gül'ü döverek öldürdü. Gül'e saldıranlar gözaltına alındı.

Haberler - İHA - NTV Haber 30.03.2022 - 16:39

Hırsızlık zanlısını döverek öldürdüler

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'da bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövülerek öldürüldü.

Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde 26 Mart'ta gece saatlerinde iddiaya göre bir otomobili çalmaya çalışan Çetin Gül fark edildi.

8 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Araç sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi Çetin Gül'ü yakaladı ve dakikalarca dövdü.

29 yaşındaki Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 18 yaşından küçük iki şüpheli dışında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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