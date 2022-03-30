Hırsızlık zanlısını döverek öldürdüler

İstanbul'da bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövülerek öldürüldü.

Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde 26 Mart'ta gece saatlerinde iddiaya göre bir otomobili çalmaya çalışan Çetin Gül fark edildi.

8 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ



Araç sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi Çetin Gül'ü yakaladı ve dakikalarca dövdü.



29 yaşındaki Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA



Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 18 yaşından küçük iki şüpheli dışında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.