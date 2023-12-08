Hırsızlıktan tutuklandı, gazetecilere saldırmaya çalıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce bir apartmanın girişinde bulunan motosiklet çalındı.

Bursa’da devriye görevi yapan polis, şüphelendikleri motosikletliyi durdurdu.



Motosiklette inceleme yapan ekipler, aracın 2 gün önce çalındığını tespit etti.



Sürücü Rabia V. isimli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.



Sorgulaması tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.



Kadın şüpheli, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Hayırdır sen kimi çekiyorsun oğlum. Çekmesene.” diyerek saldırmaya çalıştı.



Polisin engellediği şüpheli, adliyeye götürüldü.



Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.