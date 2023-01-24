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İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin yankıları sürerken bir provokasyon da Hollanda'dan geldi.



Irkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim yırttı.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz." denildi.

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Eylemin İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun ardından geldiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir."

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Açıklamada, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin bakanlığa çağrılarak eylemin kınandığı ve bu tür provokatif eylemlere müsaade edilmemesi nin talep edildiği bildirildi.

Ayrıca Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapması ve benzer olayların önlenmesi için somut önlemlerin hayata geçirilmesine yönelik beklenti iletildi.

EYLEME SERT TEPKİ

Tahrik eylemine siyaset dünyasından sert tepki geldi. Tepkilerde ise, eylemin özgürlük ve hoşgörü olarak savunulamayacağının altı çizildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: AVRUPA DUR DEMEK ZORUNDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda." ifadelerini kullandı.

İsveç'in ardından Hollanda'da da yaşanan saldırıyı da şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kalın, "Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.



ÇELİK: HOLLANDA MAKAMLARI NET BİR TAVIR ALMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Çelik, "Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu, tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır." dedi.

ERBAŞ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya tepki göstererek, "İsveç'in ardından Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık bir saldırıya daha şahit olduk. 'Özgürlük' kisvesi altında Avrupa kentlerinde hortlamaya başlayan İslam düşmanlığı sadece Müslümanları değil, toplumsal barışı ve tüm insanlığı da hedef almaktadır." dedi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın göbeğinde işlenen bu nefret suçlarına yetkili makamlar tarafından hiçbir şekilde tepki gösterilmemesi, aksine bu eylemlere izin verilmesi, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına yeniden götürme çabasından başka bir şey değildir. Kutsal kitabımız Kur'an-I Kerim'e yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor, yetkili makamların olayların failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını ve bu hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

