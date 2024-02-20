Horoz dövüşüne 95 bin 487 lira ceza

Aksaray'da horoz dövüştürdüğü tespit edilen 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza uygulandı.

Horoz dövüşüne 95 bin 487 lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda, 5 horoz taşıma el çantası, horozların dövüş sırasında uçarak kaçmaması için ayaklarına bağlanan 10 aparat ve kafesler ele geçirildi.

Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 37 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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