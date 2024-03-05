House of the Dragon'ın 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon'ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

House of the Dragon'ın 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı. Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizinin haziran ayında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

House of the Dragon'ın 2. sezon yayın tarihi açıklandı - 1

Dizide Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi isimler rol alıyor. George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.

House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu 21 Ağustos 2022'de yayınlanmıştı.

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