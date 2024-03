House of the Dragon'ın 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Dizide Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi isimler rol alıyor. George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.



House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu 21 Ağustos 2022'de yayınlanmıştı.