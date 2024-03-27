Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ret

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin ile Dink ailesi avukatı Hülya Deveci ve sanık avukatları ile bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldılar.



Duruşma savcısı, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle mütalaasını sunmak üzere süre talep ederek sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.



TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUKLARI DEVAM



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin, Yavuz Karakay'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Ali Öz hakkındaki ev hapsi kararının devamına ve bazı sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamına karar veren heyet, sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmetti.



Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu kamu görevlilerinin ihmali davasında, 26 Mart 2021'de kararını açıklamıştı. 78 sanıklı davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.



Kararda, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildiği vurgulanmıştı. Toplam 26 sanığa çeşitli suçlardan değişik oranlarda mahkumiyet kararı verilmişti. Bazı sanıklar yönünden beraat, bazı sanıklar hakkında davanın düşürülmesine hükmedilmişti.



Mahkumiyetleri bozulan sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemesine göndermişti.

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