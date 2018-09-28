Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", Ramazan Akyürek'in ise "örgüte yardım ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tahliyelerine, diğer suçlardan ise tutukluluklarının devamına karar verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Hamza Celepoğlu, Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya ve Ercan Gün'ün, olayın yıllar önce toplumda yarattığı infialin halen etkilerini sürdürmesi sebebiyle işin mahiyeti ve önemi, suçlamaların ve öngörülen cezaların ağırlığı, istihbarat, müfettiş ve diğer raporlar ile beyanlar doğrultusunda bu hallerinin devamına karar verdi.

FİRARİ SANIKLAR



Heyet, eski emniyet müdürlerinden tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", Ramazan Akyürek'in de "resmi belgede sahtecilik ve örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçlarından ise tutuklulukta geçirdikleri süre ve öngörülen ceza miktarını göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.



Eski savcı Zekeriya Öz ve gazeteciler Ekrem Dumanlı ile Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında bulunduğu firari 14 sanık hakkındaki yakalama emirleri ile firari sanıklar Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen ile ilgili gıyabi tutuklama kararlarının infazının, iade süreçlerinin beklenmesine karar veren heyet, daha önce verilen ara karar gereği tanıklığına başvurulacak 11 kişinin sonraki duruşmalarda sıralı olarak dinlenilmesini hükme bağladı.



SANIK MALKOÇ'UN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI



Davanın firari sanığıyken Türkiye'ye girerken yakalandıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve bugünkü duruşmaya katılan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlisi sanık Niyazi Malkoç'a uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldıran heyet, sanığa, çağrıldığı duruşmaya gelmemesi durumunda hakkında gıyabi tutuklama kararı verileceği uyarısında da bulundu.



Heyet, tutuklu sanık eski Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz'ün "ev hapsinin kaldırılması" talebini ise reddetti.



Hükümlü sanıklardan Ogün Samast'ın İstanbul Barosu'ndan atanan avukatının avukatlıktan çekildiğini belirten heyet, Samast'a yeni bir avukat atanması için gerekli işlemlerin yapılmasını da karara bağlayarak duruşmayı erteledi.