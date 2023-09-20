Hrant Dink davasında tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada komiser yardımcısı Adem Sağlam hakkında tahliye kararı verildi.



Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan yeni davanın ikinci duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele Şubesi'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme 6 Aralık'a ertelendi.