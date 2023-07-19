Hrant Dink'in katilleri tazminat ödeyecek

İçişleri Bakanlığı'nın, gazeteci Hrant Dink’in kardeşleri Hasrof ve Yervant Dink’e ödediği tazminatın iadesi için cinayetin hükümlülerine açtığı dava sonuçlandı.



Mahkeme; 158 bin 930 lira tazminatın, Ogün Samast, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'den alınarak 13 yıllık faiziyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na ödenmesine hükmetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, İstanbul'un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi'nde bir bankadan çıktıktan sonra 19 Ocak 2007'de 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast tarafından silahla öldürülmüştü.