HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Eskişehir'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın, 5 Temmuz 2019'da Ankara Aile Mahkemesi'ne başvururak "Ölümün gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz" dediği ortaya çıkmıştı.

Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın 44 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, olayın incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından, Arslan'ın öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu.



Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."



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