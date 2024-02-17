HSK'dan, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği hakim ve savcılar hakkında ikinci inceleme

Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu. HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ''Mesleklerine geri dönen 387 hakim ve savcıyla alakalı HSK olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek.'' açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DANIŞTAY'A TEPKİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına ''Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor." sözleriyle tepki göstermişti.



DANIŞTAY İDDİALARA KARŞI NE DEDİ?



Danıştay Başkanlığı da "Danıştay 5. Dairesi'nin, FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme alınmadığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.



Açıklamada, FETÖ irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığı, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığı duyuruldu.