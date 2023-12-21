HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Diyarbakır 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, "İttifaklarla ilgili, HÜDA PAR'ın seçimlere ne şekilde katılacağıyla ilgili basında farklı farklı haberler çıkıyor. Evet ittifak ile ilgili görüşmelerimiz var fakat bu henüz sonuçlanmadı, şekillenmedi. Şekillendiğinde ittifakın nasıl olacağı ile ilgili gerekli açıklamayı yaparız ama şimdi tüm teşkilatlarımıza söylüyoruz, ittifak ile veya tek başımıza 81 vilayetimiz ve 900 küsur ilçemizin tamamında seçimlere katılmak üzere hazır olarak bekleyin." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na Zeynul Abidin Gülsever seçildi.

