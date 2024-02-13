Hukuk fakültesi öğrencisi Zeynep kaza kurbanı

İstanbul’da Zeynep Cilan isimli genç kız, okulunun önünde otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir’e bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Ordu Caddesi’nde gerçekleşti.
İbn-i Haldun Üniversitesi’nin önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan İngilizce Hukuk bölümü ikinci öğretim öğrencisi Zeynep Cilan, yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi.
Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.
KAZA SONRASI EYLEM
Dün akşam saatlerinde yaşanan kaza sonrasında sabah saatlerinde üniversite bahçesinde toplanan öğrenciler duruma tepki gösterdi.
Okul yoluna bağlantı olan ve İETT duraklarının da bulunduğu kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi’nde özellikle akşam okula gelmek zorunda kalan öğrenciler için hiçbir aydınlatma, yaya geçidi veya üst geçit önlemi olmaması öğrencilerin tepkilerine neden oldu.
Kampüs bahçesinde toplanan öğrenciler ellerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki içeren afişlerde alarak yürüyüş yaptı.
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