Hukuk fakültesi öğrencisi Zeynep kaza kurbanı

KAZA SONRASI EYLEM



Dün akşam saatlerinde yaşanan kaza sonrasında sabah saatlerinde üniversite bahçesinde toplanan öğrenciler duruma tepki gösterdi.



Okul yoluna bağlantı olan ve İETT duraklarının da bulunduğu kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi’nde özellikle akşam okula gelmek zorunda kalan öğrenciler için hiçbir aydınlatma, yaya geçidi veya üst geçit önlemi olmaması öğrencilerin tepkilerine neden oldu.



Kampüs bahçesinde toplanan öğrenciler ellerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki içeren afişlerde alarak yürüyüş yaptı.