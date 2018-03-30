Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Fransa'ya tepki

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan, Fransa'nın, Türkiye ile YPG arasında arabulucuk önerisine tepki geldi.

Arabulucu olma çağrısını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün aralarında PYD'li temsilcilerin de bulunduğu grupla görüşmesinden sonra yapmıştı.

Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

''Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır.

Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak,terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye,terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder. Terör örgütlerine dost olan, Türkiye’nin dostluğunu kaybeder.

Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.

Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler; eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir.

Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'Kürtlere destek garantisi verdik' açıklaması altında PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor.

Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonra da anladıkları dilden konuşmaya, inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir.''