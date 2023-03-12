Hulusi Akar: TSK ilk andan itibaren sahadaydı

Askerin deprem sonrası geç müdahalede bulunduğu iddiasını yalanlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez. Böyle bir şey söz konusu değil. Arkadaşlarımız duruma süratle vaziyet ediyorlar ne kadar araç gereç varsa bu konuda kullanılabilecek araç gereç varsa seferber ediyorlar ve valilik ve AFAD'la ne gerekiyorsa ilk andan itibaren yaptılar." dedi.



Akar, "Bu söylemde bulunanlar ya eksik bilgiye sahip ya da artniyetli" dedi.



Mehmetçiğin deprem bölgesindeki çalışmalarını anlatan Akar, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik. Bu şekliyle gerekli hazırlıkları yapmaya müteakip 11.00 civarında da İncirlik'e muasır olduk. 2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu." açıklamasında bulundu.

"2784 KİŞİYE ULAŞMAK MÜMKÜN OLDU"



TSK'nın ilk andan itibaren karadan, havadan ve denizden müdahaleye başladığını söyleyen Bakan Akar, depremden 2 saat sonra ekiplerin sahaya ulaştığını, kurtarma haberlerinin gelmeye başladığını açıkladı.



Akar, "06.17'de bizim ikinci ordu istihkam alanımızın personeli Yeşilyurt Malatya'da olan hadiseyi söylemek gerekirse 8 sağ 3 vefat etmiş olmak üzere 06.17'de enkazdan çıkardılar. Saat 08.00'de mesela İskenderun'da Pera Palas Sahil Apartmanı'nda ve Eda Apartmanı'nda 26 depremzedemiz Mehmetçik tarafından çıkarıldı 08.00'de. Arkadaşların çalışmasıyla 2784 kadar vatandaşa ulaşmak mümkün oldu, 327'si sağ yaralı halde çıkarıldı, enkazdaki vatandaşlar. fakat 2450 vatandaşın cenazelerine ulaşmak mümkün oldu." açıklamasında bulundu.



"UÇAKLAR MUHAREBE KALKIŞI YAPTI"

Hava araçlarının bölgeye geç gittiği iddialarına da yanıt veren Bakan Akar, hava şartlarının neden olduğu engellere rağmen risk alınarak bölgeye ulaşıldığını söyledi.



Bakan Akar, "A400M uçaklar var, AFAD personeli ve malzemesinin Ankara, İstanbul ve İzmir'den taşınması için talep ettikleri. 7'de Kayseri'de hazır oldular ama hava şartları nedeniyle 8 civarı muharebe kalkışı yaparka kalkış gerçekleştirdiler. Bir ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.



Akar, depremde TSK'nın verdiği kayıpları da açıkladı. 103 personelin şehit olduğunu söyledi.