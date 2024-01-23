Hüseyin Karakaya kimdir? AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Karakaya, Erzurum Horasan'da 1961 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesinde tamamladı.



Rusya, Orta Asya, Körfez Ülkeleri ve Orta Doğu'da birçok proje ve inşaatlar gerçekleştiren Karakaya, Kartal ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.



İyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Karakaya, evli ve üç çocuk babası.