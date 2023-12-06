Husumetli arkadaşların kavgasında kan aktı (Boğazından bıçaklayıp ağır yaraladı)

İstanbul’da aralarında husumet bulunan iki arkadaş arasındaki kavgada kan aktı.



Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Azerbaycan uyruklu Elnar A. ile Ali H. sokakta kavga etmeye başladı.



Elnar A., yanında getirdiği bıçakla Ali H.’yi boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Çığlık sesleri üzerine gelen vatandaşlar Ali H.’yi yolun ortasına taşıdı.



O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, durarak Ali H.’yi aracına taşıdı ve hastaneye götürdü.



Ali H.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Şüpheli Elnar A.’yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.