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Husumetlisi yerine başkasını pompalı ile vurdu

Kayseri'den arkadaşı A.K. ile Kırşehir'e gelen E.K., telefonda tartıştığı husumetlisi yerine benzettiği F.M.'yi pompalı tüfekle vurdu. F.M. yaralanırken, yakalanan 2 şüpheliden E.K. tutuklandı.

Husumetlisi yerine başkasını pompalı ile vurdu

'de oturan E.K. ile 'de yaşayan husumetlisi A.G., cep telefonunda tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Kırşehir'e gelen E.K. ile arkadaşı A.K., 15 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi'nde A.G.'ye benzettikleri F.M.'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

F.M. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 2 şüphelinin Kayseri'ye gittiği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalanıp Kırşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Husumetlisi yerine başkasını pompalı ile vurdu - 1

'"KARANLIKTI"

​E.K., emniyetteki ifadesinde, A.G. ile husumetinden bahsederken "Bana 'Benim mekanım belli, gel' dedi. Ben de arkadaşımla gittim. Adresini verdiği evin önüne gelince kapıyı çaldım. Kapıyı birisi açtı, karanlıktı, fark edemedim. Kapıyı açan kişiyi vurdum ve uzaklaştım." dedi.

Sonradan olayı öğrendiğini ifade eden E.K. "Tartıştığım kişiyi vurmak için oraya gittim, arkadaşının kapıyı açabileceğini bilmiyordum. Zaten karanlıktı, fark edemedim." diye konuştu.

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