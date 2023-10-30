Husumetlisi yerine başkasını pompalı ile vurdu

'"KARANLIKTI"



​E.K., emniyetteki ifadesinde, A.G. ile husumetinden bahsederken "Bana 'Benim mekanım belli, gel' dedi. Ben de arkadaşımla gittim. Adresini verdiği evin önüne gelince kapıyı çaldım. Kapıyı birisi açtı, karanlıktı, fark edemedim. Kapıyı açan kişiyi vurdum ve uzaklaştım." dedi.



Sonradan olayı öğrendiğini ifade eden E.K. "Tartıştığım kişiyi vurmak için oraya gittim, arkadaşının kapıyı açabileceğini bilmiyordum. Zaten karanlıktı, fark edemedim." diye konuştu.

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