Husumetlisini öldürdü: 2 kişiyi yaralayıp, jandarmaya ateş açtı

Olay, gece saatlerinde Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka kasabasında yaşandı.

Yakınlarının düğününde olan Orhan Karagöl aralarında husumet olan Yusuf Çavdar’a silahla ateş etti. Ardından Karagöl etrafa ateş etmeye başladı. Karagöl'ün açtığı ateş sonucunda düğün yerinde bulunan Anıl Atıl ve Aziz Atıl kardeşlere kurşun isabet etti.

Orhan Karagöl olay yerinden kaçarken olay yerine gelen jandarmaya ekiplerine de ateş etti. Jandarma ekipleri ateş açan Orhan Karagöl'ü silahla yaralayıp etkisiz hale getirdi.