Husumetlisini öldürdü: 2 kişiyi yaralayıp, jandarmaya ateş açtı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetlisini öldüren Orhan Karagöl, olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaraladıktan sonra jandarma ekiplerine ateş açtı. Ekiplere ateş açan Karagöl kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi.

Husumetlisini öldürdü: 2 kişiyi yaralayıp, jandarmaya ateş açtı

Olay, gece saatlerinde 'ın Erbaa ilçesi Karayaka kasabasında yaşandı.

Yakınlarının düğününde olan Orhan Karagöl aralarında husumet olan Yusuf Çavdar’a silahla ateş etti. Ardından Karagöl etrafa ateş etmeye başladı. Karagöl'ün açtığı ateş sonucunda yerinde bulunan Anıl Atıl ve Aziz Atıl kardeşlere kurşun isabet etti.

Orhan Karagöl olay yerinden kaçarken olay yerine gelen jandarmaya ekiplerine de ateş etti. Jandarma ekipleri ateş açan Orhan Karagöl'ü silahla yaralayıp etkisiz hale getirdi.

Husumetlisini öldürdü: 2 kişiyi yaralayıp, jandarmaya ateş açtı - 1

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri de sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anıl Atıl ve Aziz Atıl kardeşlerin durumu hafifken, Yusuf Çavdar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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