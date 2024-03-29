İBB Başkan Adayı Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti

“MURAT KURUM BİZLER GİBİ TAM BİR PROJE İNSANI”



BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da söyleşi esnasında, Murat Kurum'la geçtiğimiz yıl asrın felaketinden hemen sonra tanıştıklarını anlattı. Bayraktar, Kurum'un o dönemde kentsel dönüşüm projelerinde kendilerine yardımcı olduklarını söyleyerek, “Murat Bey'le tanışmamız 6 Şubat deprem dönemine dayanıyor. Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 1012 konutun inşası maksadıyla ulaşmamız gerekmişti. Kendisi tabii o dönemde en zor şartlarda arazide seferber olmuştu. Biz de o vesileyle tanımış olduk. Murat Bey de bizler gibi bir mühendis. Murat ağabeyimiz bir anlamda, bir mühendis ağabeyimiz bizler gibi. Tabii tanıdıkça ben kendisini, mühendis olarak zihni dünyamızın da ne kadar benzediğini görmüş olduk.” dedi.



Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum'un çalışmalarına bizzat şahit olduğunu söyleyerek, “Tam bir proje insanı bizler gibi. Bizler, nasıl Kızılelma'yı yapıyorsak, o da yurdun dört bir köşesinde ki özellikle o dönemde, milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde, asrın felaketi denilen o dönemde, gecesini gündüzüne, dişini tırnağına takıp çalışmışlığına şahit olduk.” ifadelerini kullandı.