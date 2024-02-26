İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk canlı yayınına katıldı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve mal varlığını açıkladı.

"Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok." diyen Murat Kurum, şu bilgileri paylaştı;

"Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da (İstanbul) Kağıthane'de dairemiz var."



EKREM İMAMOĞLU İLE DAVET POLEMİĞİ



Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış törenine davetine ilişkin de konuştu.

İmamoğlu'nu eleştiren Kurum şunları söyledi;

"Büyükşehir Belediye Başkanı, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışıyla alakalı davet edildiğini, bu davete katılacağını, parasını kendisinin ödediğini ifade ediyor. Parası Ulaştırma Bakanlığı tarafından ödenen, her ne hikmetse Başkan bu törene katılma kararı almış. 'Bir polemik üretebilir miyim' düşüncesi içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymamış bir belediye başkanı. Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş Cumhurbaşkanımıza, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş. Yeri geldi 'Bizi engellediler, yaptırmadılar' polemiğiyle ama 'neyi engelledik' diye sorulunca cevabı olmayan başkan profili çiziyor. İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde. İBB Başkanı her zamanki gibi 'törene davet edildim mi, edilmedim mi'nin peşinde. Sancaktepe'de kredisi bulunmuş metro inşaatının temeli açılmış. Artık iş yürüyor. Gelip oraya hafriyat döken bir belediye başkanından bahsediyoruz."

BİNALİ YILDIRIM'LA PROTOKOL KRİZİ Mİ YAŞANDI?



Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında Binali Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen protokol krizi tartışmalarına da değinen Kurum, böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek şöyle konuştu;

"Burada çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin orada olun' dedim. O da 'şimdi ayıp olur, geçmeyeyim' dedi. Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış abimize 'Siz Cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösteriyor 'Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı? Nasıl bir krizmiş de bu birbirimize gülerek 'siz oraya geçmeniz lazım' diyoruz. Peki İstanbul'un gündemi bu mu? Binali Abimiz 'Sen adaysın, gel burada dur' diye çekiştirdi beni hatta. Bu maalesef şu an CHP'li adayın yürüttüğü bir siyasi senaryo. İstanbul'u konuşmak yerine farklı gündemleri tartışalım. 'Bu gündemlerden biz kendimize nasıl pay çıkarırız' hesabıyla yapılmış işler. Burada konu deprem, metro, sosyal yardımlardaki adaletsiz değil."

ANKETLER SON DURUM



Murat Kurum'un gündeminde yerel seçim anketleri de vardı.

Anketlerde rakibinin 1,5 puan önünde olduklarını kaydeden Kurum, "Aday olduktan sonra anket yaptırdım. 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği konular bu zaten. Telaşları bundan. 'Murat Kurum öne geçer.' Siz bu insanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için 'acaba ne yapsak' telaşı içindeler. Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak. Biz İstanbul'un sorunlarını çözmek için meydana çıkmışız." diye konuştu.

"METROBÜS SİLİVRİ'YE KADAR GİDECEK"



İstanbul'da yapacakları projeleri de açıklayan Kurum, metrobüs hattının Büyükçekmece'den geçerek Silivri'ye kadar gideceğini söyledi.



Kurum projelerine ilişkin şöyle konuştu;

"En önemli iki gündemim var. Biri deprem biri ulaşım. Bilim insanlarıyla çalışıyorum. Naci hocanın (Prof. Dr. Naci Görür) fikrini aldım. İlgili bakanımızla görüştüm. Teknik arkadaşlarla toplantılar yaptık. Bu projeler hazır. Nisan itibariyle ihalesi yapılabilecek konumda. Şu anda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. İstersen yapılıyor, kaynak da bulunuyor. Yeter ki iste. Şu an Haliç'i sıkıntıya sokan Silahtarağa olmak üzere. Sarıyer'de kapattıkları tüneli açmak üzere, birçok projeyi yapacağız. Yarısı bizden kampanyasını açıkladığımızda dediler ki 'seçim yatırımı'. Şimdi süreci sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. 2 haftada 10 bin konutun temellerini attık. Tuzla'da ve Eyüpsultan'da. Onun 5 senede yaptığını biz bir programda yaptık."

GENÇLERE VAATLERİ



Kurum gençlere vaatlerini de şöyle sıraladı;

"Gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Geçen teknoparka gittim 5 milyar yatırım parası almış. Biz bu destekleri vereceğiz ki gençlerimiz iş kursunlar. Lisans sahibi gençlerimizi belirleyeceğiz. Teknoloji, yazılımla, üretimle alakalı. Belirlediğimiz dallara ilişkin ister lise, ister ilkokul mezunu olsun. Kendini o alanda yetiştirmiş mi bakacağız. 100 bin girişimcimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Tam donanımlı ofisler açacağız. Her türlü hizmeti gençlerimiz alacak. Paylaşımlı ofis diyoruz bunlara. İstanbul'un her ilçesinde bu ofisleri kuracağız. Evlenecek gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. Öğrenci evlerimize 25 metreküp doğalgaz desteği. Üniversite gençlerimize 10 bin lira burs desteği vereceğiz. Toplu ulaşımda öğrencimize yüzde 40 indirim yapacağız. Memleketine gidenlere destek olacağız, öğretmenlere indirimli ulaşım hizmeti vereceğiz. İlkokuldaki çocuklara beslenme desteği vereceğiz. Temizlik giderlerini biz karşılayacağız bütün okullarda. Güvenlik hizmetini biz vereceğiz."

"MERKEZİ BİR TAKSİ UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"



İstanbul'un taksi sorununa da değinen Murat Kurum, merkezi bir taksi uygulamasına geçeceğklerini belirterek şu ayrıntıları verdi:

"Bilimsel verilerle gerçek ihtiyacı belirleyeceğiz. Merkezi taksi sistemiyle birlikte tüm dijital uygulamaları bir merkezde toplayıp ihtiyacı birleştireceğiz. Taksi plakasını artıracağız. İstanbul'da taksi bir kültür olacak. İstanbul'un taksisi de marka olacak. 81 ile tüm dünyaya örnek olacak. Kılığı, kıyafeti, davranışı, yabancı diliyle. Eğitim vereceğiz. Hem taksicinin mutlu olacağı hem de İstanbulluların bu hizmeti alacağı uygulamayı İstanbul'a kazandıracağız. Sorunları görmek zorundayız. Taksi problemi var mı var? Sokak hayvanı problemi var mı var?"

