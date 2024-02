İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Başakşehirli gençlere Sinan Akçıl sürprizi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Başakşehir'de düzenlenen Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda üniversiteli gençlerle bir araya geldi.



Programa Murat Kurum'un yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ünlü sanatçı Sinan Akçıl ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Kurum, "Bir taraftan konserlere gidip dinleyeceğiz. Bir taraftan gençlik merkezleriyle birlikte geleceğe daha güvenle bakacağız. Bir taraftan kendiniz, belki farklı meslek dalını bugün burada seçeceksiniz, üniversiteye gideceksiniz. Kimya mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, doktor olacaksınız. Ama bir taraftan da yazılımı öğrenmek istiyorsunuz. Farklı bir yabancı dil öğrenmek istiyorsunuz. Bu eğitimlerin hepsini size verecek akademileri kuracağız." dedi.



GENÇLERE ULAŞIMDA YÜZDE 40 İNDİRİM SÖZÜ



Gençlerin çok farklı alanlarda yetişmesini istediklerini belirten Kurum, "Biz bunları yaparken üniversitede okuyan gençliğimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz vereceğiz. Vereceğimiz burslarımızı her yıl güncelleyeceğiz. Ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençliğimize yüzde 40 indirim yapacağız. İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak." diye konuştu.



Kurum, "Başakşehir'de Yasin başkanımla el ele vereceğiz. Buraları nasıl inşa ettiysek, hep birlikte bugüne nasıl getirdiysek İstanbul'un 39 ilçesi için de bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Türkiye yüzyılında ülkemizi her alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

AKÇIL OYUNU KİME VERECEĞİNİ AÇIKLADI



Programda sahneye çıkarak Kurum için yaptığı 'Sadece İstanbul' isimli şarkıyı seslendiren Sinan Akçıl, "Ben bir şarkı yaptım Murat Kurum için. Bu şarkı ilk defa burada, Başakşehir'de yayınlanacak. Şarkımızın adı 'Sadece İstanbul', içimden geldi. Kendisini tanıdığım günden beri ona çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için, oyumu ben Murat Kurum'a vereceğim. Bütün sorunların üstesinden geleceğine eminim. Şehri emin lafı da buradan geliyor zaten" sözleriyle Kurum'a desteğini açıkladı.