İBB Başkanı İmamoğlu'dan 'fayton' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Adalıların talebi üzerine fayton kalkıyor, 35 adet turistik fayton kalacak. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak'' dedi.

imamoglundan-fayton-aciklamasi.jpg

İlişkili Haber

Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti

Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu,  35 adet turistik ve simgesel fayton hizmeti için ise görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

İmamoğlu, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' diye konuştu.

''İBB, KANAL İSTANBUL PROTOKOLÜNDEN ÇEKİLİYOR''

İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini de söyledi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...