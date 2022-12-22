İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Oyuna girme ihtimali' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendisini "Oyuna girme ihtimali olan" birisi olarak tanımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, bu konudaki açıklamalarına devam etti. İmamoğlu, ''Takıımdan oyuncu eksiltme çabası için benzetme yaptım'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "İşbirliği ve birliktelikle her şeyin çok güzel gideceğini hissediyorum." dedi.



"Parti içi görüş ayrılıklarıyla ilgili ne dersiniz?" sorusuna "Herkesin görev yeri var. Ben aile içi meselelerin dış sahanın meselesi olmasını kabul etmedim. Bu yaşa kadar aile şirketlerini yönetmiş bir iş adamıyım. Ben aileye nasıl bakıyorsam CHP de benim için başka türlü bir aile" diyerek yanıt verdi.



'OYUNA GİRME İHTİMALİ' AÇIKLAMASI

İmamoğlu, daha önce kullandığı 'Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum' ifadesi ile ilgili "Takımdan oyuncu eksiltme çabasına bir benzetme yaptım. Takımda liderler de var, belediye başkanları da var" değerlendirmesinde bulundu.

Hakkındaki yargı süreciyle 6'lı masaya kumpas kurulduğunu öne süren İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gösterdiği uyum onları alabora etti" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BABA OĞUL' AÇIKLAMASI



İBB Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:



- ''Herkesin ebeveyni belli. Bunu da hakeret kabul edebilirim ama gündemime dahi almıyorum. Genel başkanımızın baba oğul ilişkisi ifadelerinden gurur ve onur duyuyorum. Yarın da abla kardeş ilişkisine takılabilir. Çünkü muhalefetteki bu dayanışma, işbirliği en zor anda bile ayakta kalabilmesi onların akıllarını karıştırdı. Böyle sataşmalara devam edecekler.''



''KALECİ OLMAYI TERCİH EDERİM''



- ''Kaleci olmayı tercih ederim. Benim, “Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum” derken verdiğim duygu şuydu. Takımdan oyuncu eksiltme çabasına bir benzetme yaptım. Takımda liderler de var, belediye başkanları da var. Hatta dedim ki ‘Maça varmadan bizi sakatlamaya, ayak kırmaya, çelme takmaya çalışıyor. Mertçe mücadelenin tam tersi bir durumdalar. Oyuna girme ihtimali en yüksek oyunculardan birisiyim. Çünkü İstanbul Belediye Başkanıyım. Yaptıkları oyunun kuralına uygun değil. İfade ettiğim tam olarak oydu''



İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanlığı adaylığında isminin geçmesiyle ilgili önceki gün konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum." demişti.