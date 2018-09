İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Bakırköy'deki ek hizmet binasındaki Ulaşım Yönetim Merkezi'ni (UYM) ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı. UYM'de yapılan işlemler hakkında bilgi veren Uysal, belediyenin kuruluşu alan İSBAK tarafından üretilen yerli ve milli yazılım programları ile hayata geçirilen akıllı çözümler sayesinde İstanbul genelindeki trafiğin yüzde 17 azaldığını söyledi.



Akıllı çözümler sayesinde olumlu ve verimli neticeler alındığını anlatan Uysal, "Akıllı şehir ve akıllı belediyecilik denilen uygulamalar her halde, trafik ve güvenlik üzerine yapılan çalışmalardan oluşuyor. Burada da akıllı şehircilik adına yapılabilecek, dünyada yapılanlar adına ne varsa aşağı-yukarı önemli bir kısmı burada yapılıyor. Buranın kuruluşuna bakarsak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında İstanbul'da ilk defa Taksim ve çevresi, İstiklal Caddesi'nde 6 kamera ile kurulmuş. Merkezden oradaki hareketliliği trafiği takip edelim düşüncesiyle kuruldu. Bu sistem bugün toplamda bin 300 kamera ile takip edilen bir hale geldi" diye konuştu.



BİN 300 KAMERA İLE TAKİP GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



İstanbul'daki 3,5 milyon araç ile yaya trafiğinin takip edilip çözümler üretilen sistemin çok büyük faydaları olduğunu aktaran Uysal, şöyle devam etti:



"Büyükşehir Belediyesi olarak trafik ışıklarında yayaları, kavşaklarda toplu ulaşım araçlarını, iTaksi modelli taksileri, minibüsleri, kentteki öğrenci servislerini, inşaatlarda kullanılan hafriyat kamyonlarını tamamıyla takip edebiliyoruz. Öncelikle bin 300 kamera ile İstanbul'daki trafiğin tamamını takip etme üzerine kurgulanmış bir sistem. İlave olarak akıllı sinyalizasyon üzerindeki bilgilerle sıkışmalara anında müdahale ediliyor. Sürücülerin sağlıklı olup olmadığının da takibinin yapıldığı bir sistem. Herhangi bir tartışma olduğu zaman direkt kamera sistemi üzerinden, müşterinin, yolcunun bir şikayeti varsa onu incelemek, şoförün yolcudan bir şikayeti varsa onu inceleme ve kayıtlar üzerinden birebir takip etme imkanı ortaya çıkmış oluyor. Otobüslerimizde de aynı şekilde. Otobüslerimizdeki yolcu sayısı, otobüs duraklarındaki yoğunluk, araçtaki fazla yolcu oluşu ve az sayıdaki seferlerin artırılması gibi konular hep buradan takip ediliyor. Bu manada bu sistem trafiğe bir rahatlama getirecek."



OKUL SERVİSLERİ TAKİP ALTINDA



Okul servisçiliğinin bir anlamda kamu hizmeti olduğunu her ne kadar öğrenci velisi ile taşıyıcı arasında bir anlaşma yapılarak yürürlüğe girmiş olsa da denetime tabi tutulması gerektiğini hatırlatan Uysal, bu konuda da bir çalışma yapıldığını belirtti.



Uysal, "Okul servislerinin çalışması da yine buranın gündeminde. Bu konuda da biz önemli bir çalışma yapmış durumdayız. Burada öğrenci velilerine hizmet olarak direkt sistemden okul servis aracıyla ilgili bilgilerine ulaşılması ve bunların birebir takip edilmesi imkanı sunuluyor. Sisteme girildiği zaman o aracın ne, hangi özelliklere sahip, şoförün kim olduğu gibi bilgilerine ulaşabiliyor. Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'nün tuhim.ibb.gov.tr adresine giren herkes öğrencisinin, çocuğunun nereye götürmek istiyorsa o aracın kimliğine, şoför kimlik bilgisini alabiliyor. Bu sistemi, okulların açıldığı günden bun yana 5 milyon kişi ziyaret etmiş" ifadelerini kullandı.



Hafriyat Kamyonlarına takılan Araç Takip Sistemi (ATS) hakkında daha önce yapılan ve tanıtımı gerçekleştirilen uygulamayı hatırlatan Başkan Uysal, pek çok uygulamanın Ulaşım Yönetim Merkezi ile entegre edildiğini kaydetti.



"İSTANBUL'DA TRAFİK YÜZDE 17 AZALMIŞ OLUYOR"



Uysal, yanlış park etme nedeniyle kent genelinde yaşanan trafik sorununu çözmek için de girişimde bulunduklarını ve bunun için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.



Vatandaşların evlerinden çıkmadan önce karşılaşma ihtimali olacağını düşündükleri trafik sorunları hakkında da merkezden bilgi verildiğini söyleyen Uysal, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız 444 41 54 numarayı çevirdikleri zaman karşılarında Ulaşım Yönetim Merkezi'nde bir muhatap bulabiliyor. Trafiğin mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme istiyorsa bu konuda, bir sorunları varsa soruna yardımcı olma konusunda talebi varsa bunlar karşılanabiliyor. İstanbul'da yıllar önce 1,5-2 milyon aracın olduğu dönem ki trafik sıkışlığı ile bugün 3,5 milyon aracın yol açtığı sıkışıklık düşünülüp bir kıyaslama yapıldığında trafik yoğunluğunda önemli bir düşüşün olduğu görülecektir. Yapmış olduğunuz hesaplamalara göre bu çalışmalar sayesinde İstanbul'da trafik yüzde 17 azalmış oluyor. Şu gerçek ki İstanbul'da 3,5 milyon aracın aynı zamanda yaya ve toplu taşıma araçlarının trafiğini bu Ulaşım Yönetim Merkezi sayesinde olabilecek maksimum düzeyde verimli ve hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya şehirleriyle kıyasladığımızda ise dünyada az şehirde olan bu sistemi, İstanbul Büyükşehir olarak kentimizde kurmuş bulunuyoruz."



YERLİ NAVİGASYON: İBB YOL GÖSTEREN



Mevlüt Uysal, 1997 yılında 6 kamera ile başlayıp bin 300 kamera ile devam eden sisteme her geçen gün yeni uygulamaların entegre edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Araç Takip Sistemi burada, iTaksi uygulaması burada başladı. Çekici hizmeti buraya entegre edilecek. Yandex, Google gibi navigasyonun bir benzeri İBB Yol Gösteren de hizmete girdi. İBB Yol Gösteren, yerli ve millidir. Adı da milli olsun dedik. Bu aynen diğer yurt dışındaki navigasyonların sistemini içeriyor. Bir noktadan başka bir noktaya en hızlı, en pratik ve trafiğin en açık olduğu yerden ulaştırıyor. Önce Marmara'da, devamında Türkiye'de kullanılacak. Trafikle ilgili yapılacak her şey bu merkeze entegre edilecektir. Trafiğin daha iyi yönetimi adına bu merkezden çalışmalar devam ediyor. Gün geçtikçe araç sayısı artıyor. Aslolan bir yerden başka bir yere gitmek isteyen bir şahsın gerek kendi aracıyla gerekse toplu ulaşım aracıyla güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmasıdır. Biz bu merkezden trafiği daha hızlı ve güvenli bir şekilde yöneteceğiz. Bu sistem gelişmeye devam edecek."

VİDEO: İSTANBUL'DA TRAFİK ÖMÜRDEN 3,5 YIL YİYOR