İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da hem faytoncularla hem de ada halkı ile görüşerek atların istenmeyen durumlara düşmesini engelleyerek ulaşım sorununu çözeceklerini belirterek, "Adalar halkı, şu konuda rahat olsun: Ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de AK Parti İlçe seçim noktasında halka hitap eden Uysal, Adalar'da atların durumu, faytoncuların karşı duruşu ve ulaşım sorunun çözümü hususunda yapılacak uygulamalarla ilgili açıklamada bulundu.



Uysal, son günlerde Sapanca'da yavru bir köpeğin başına getirilenlerin herkesi rahatsız ettiğini ve insanların içini sızlattığını ifade ederek benzer durumun Adalar'da fayton çekimi işinde kullanılan atların başına da geldiğini söyledi.



Atların insanı rahatsız eden durumlara düşmemesi için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Uysal, "Yolda giderken düşüp ölen atların durumu dışarıdan bakınca, atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığı ortada. Bunlar her zaman gündemde oldu. Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitinginde özellikle Adalar'daki atlara yönelik yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri bizim için talimattır" diye konuştu.



"Adalardaki ulaşım probleminin çözülmesi gerekiyor" diyen Uysal, bunun için Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce ciddi çalışmalar yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Belediyemiz elektrikli araç modelleri üzerinde çalışılmış. Hatta Kınalıada'da demene seferlerine başlama aşamasına gelinmiş. Şimdiden sonra Cumhurbaşkanımızın söylediği talimat ise o sorunu çözme adına ada halkı ile Ada'daki o ulaşım problemi masaya yatırılarak hepsini beraberce değerlendirip orada en uygun model ne şekilde sağlanır ona karar verilir."



"FAYTONCU ESNAFIMIZ MAĞDUR OLMAYACAK"



Uysal, Adalar'da faytonculuk yaparak geçinen insanlar olduğuna dikkati çekerek, "Tabii bir tarafta bu işi yapan faytoncu esnafı da var. Onlarla da oturup konuşmak gerekiyor. Onlar da mağdur olmadan, atların da o görüntüleri de bir daha olmayacak şekilde sorunun çözülmesi gerekiyor. Pekala nasıl çözülecek? Elektrikli araçlarla mı yoksa faytonlarda bir düzenleme yapılarak mı bu çözülecek? Belki, onun üzerinden hem faytoncu esnafımızla hem oradaki ilgililerle görüşüp, bir daha Adalar'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız. Adalar halkı, şu konuda rahat olsun. Ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak. Bu konularda rahat olsunlar" ifadelerini kullandı.



Elektrikli araçlarla ilgili internete bazı fotoğraflar düştüğünü dile getiren Uysal, bunların kimileri tarafından beğenildiğini kimileri tarafındansa beğenilmediğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Geçmişte Adalar denildiği zaman İstanbul'a gelen herkes buraya gitmek isterdi. Eğer Adalar, İstanbul'un vitrini ise gerçekten oraya yakışan güzel bir modelle bu sorun çözülür. Bunların hepsini bir arada yapacağız. Kısa bir sürede yapacağız. Sorun da kısa sürede çözülmüş olacak. Mağduriyet oluşmaması için faytoncularla görüşeceğiz. En nihayetinde İBB olarak bunu yaparken onların ekonomik hakları bir şekilde karşılanarak çözülebilir. İkincisi ise İBB olarak orada ulaşımı sağlayacaksak onlarla beraber ortak bir çözüm sağlayarak yapabiliriz. Dolayısıyla bu konuyu kendileriyle konuşup, tartışıp neticeye bağlarız. Nihayetinde onları mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız."



"YENİ MODELLER DİZAYN EDİLEBİLİR"



İBB'nin araç fabrikası olmadığı üretilen araçların da İBB'ye ait olmadığını dile getiren Uysal, sözlerini şöyle tamamlandı:



"Dünyada bu tür özel yerler için özel dizayn yaptırılıyor. Biz de Adalarımızla ilgili özel elektrikli araç dizayn edebiliriz. Bu işlerle ilgilenen, imalat yapan kişilerle görüşüp hakikaten herkes baktığında 'çok güzel olmuş' diyebilecekleri araçlar yapmamız gerekiyor. Fotoğrafları paylaşılan araçlar daha önce test edilmiş. Ancak bunların kullanılması fiili olarak mümkün olmayabilir. Yokuşları çıkarken sıkıntı olabilir. Onun için daha estetik araçlar olabilir. Bunlar test araçları olduğu için direkt onlar üzerinde değerlendirme yapmamak lazım. Belki de değişik modeller üzerinde çalışır ve daha sonra halkımıza birlikte oylama yaparız. Onun için yeni modeller çalıştırırız. Yerli olması lazım."

ADALAR'DA FAYTON DEVRİ SONA ERİYOR (FAYTONCULAR TEPKİLİ)



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