İBB burs sonuçları açıklandı mı?  İBB burs başvurularında son durum

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)tarafından bu yıl 75 bin öğrenciye 4.500 TL burs verilecek.İBB burs başvuruları 26 Eylül- 16 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar hızlandı.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçlarını kasım ayı içerisinde paylaşmıştı. 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.



İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.