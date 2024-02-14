İBB bursu (Genç Üniversiteli Eğitim Desteği) 2. taksit ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

İBB bursu 2. taksit ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada; "7.500 TL’lik İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nin 2. taksidi bugün hesaplara yatıyor. Sevdiklerinizle güle güle harcayın gençler." ifadelerini kullandı.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.
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