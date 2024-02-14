İBB bursu (Genç Üniversiteli Eğitim Desteği) 2. taksit ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burslarının 2. taksit ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında 100 bin öğrenciye verilen İBB bursuyla ilgili açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İBB bursu (Genç Üniversiteli Eğitim Desteği) 2. taksit ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

bursu 2. taksit ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada; "7.500 TL’lik İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nin 2. taksidi bugün hesaplara yatıyor. Sevdiklerinizle güle güle harcayın gençler." ifadelerini kullandı.

İBB bursu (Genç Üniversiteli Eğitim Desteği) 2. taksit ödemeleri hesaplara yatmaya başladı - 1

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...