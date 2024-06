İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

GECE SEFERLERİ VE BOĞAZ TURLARI



Yaz tarifesi boyunca Adalar Hattı da hizmet verecek. Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring Hattı’nın yanı sıra Bostancı-Büyükada-Sedef Adası Hattı da hizmette olacak.



Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı’ndaki seferler de devam edecek.



Bostancı-Adalar Ring Hattı’nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri yaz boyunca sürecek.



Ayrıca, Şehir Hatları’nın yaz klasiği olarak adlandırdığı ve her cumartesi gerçekleştirilen Mehtap Turları yaz boyunca hizmet verecek. Mehtap gezileri Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında yapılacak.



Boğaz Turları da hizmette olacak. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu olarak yapılan her iki tur, günde bir kez gerçekleştirilecek. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayramlarda, günde 2 kez yapılacak.



Yaz tarifesi kitapçığına Şehir Hatlarının iskelelerinden, şirketin internet sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından, Alo 153 Çözüm Merkezi'nden ulaşılabilecek.