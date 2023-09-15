İBB yöneticisine "terör örgütüne yardım" davasında 15 yıla kadar hapis talebi

SAVUNMASINI YAPTI



Mütalaa karşı savunmasını yapan Yavuz Saltık, "Bu şehrin yoksullarına, ezilmişlere yaptığım yardımlardan dolayı yargılanmak benim için şereftir. Biz mazlumun kimliğine mezhebine meşrebine bakmayız. Mazluma kimlik sorulmaz." dedi.



"Sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye, ne devlete leke getirecek işlere imza atmadığını ve atmayacağını" dile getiren Altık, "Bu davada ben yargılanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal politika hamlesine imza atanlar yargılanıyor. Beni buraya getiren zihniyetin siyaset olduğunu biliyorum. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Burada ne karar verilirse verilsin içim rahat. Çünkü ben bu şehrin yoksuluna yardım etme dışında hiçbir şey yapmadım. Şayet yardım ettiğimiz kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız, rahmetli Kadir Topbaş da dahil olmak üzere. Hiçbir şey dünyanın en güzel duygusu olan yardım etme duygusunu elimizden alamaz. Daha önce de yardım almışlar, üstelik devletin bütçesinden yardım almışlar, market kartı da değil. Benim nezdim de İBB'nin yönetiminin yargılandığını düşünüyorum." dedi.



Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep ettiler.



KARAR 22 EYLÜL'E BIRAKILDI



Mahkeme heyeti, savunmanın ardından müzakere arası verdi.

Kısa bir süre sonra duruşma salonuna dönen mahkeme heyeti, dosyanın karar verilmek üzere inceleme alınmasına hükmetti. Duruşma bu nedenle 22 Eylül cuma gününe ertelendi.



İDDİANAME



İddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmüş oldukları faaliyetlerin deşifresi ve ortaya konulması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı hatırlatıldı.

Davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. O dönem İBB Sosyal Hizmeler'de görevli Yavuz Saltık'ın sosyal yardımlara ilişkin başvuruların bireysel yapılması gerektiği ve yapılan sosyal inceleme araştırması sonucunda yardımın yapıldığını beyan etmesine rağmen DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın anlatımından ve yapılan dijital tespitler doğrultusunda liste halinde başvuru yapıldığının anlaşıldığı, bireysel başvurunun olmadığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin özel kast ile işlenip işlenmediği hususundaki takdirin mahkemenin takdirinde olduğu belirtilerek şüpheli Yavuz Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.