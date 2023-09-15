İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı (İBB yurtlarına kayıtlar ne zaman başlayacak?)

İBB YURTLARINA KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Asil listede yer alan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 15-21 Eylül 2023 tarihleri arasında yurt kayıtları için başvuru yapabilecek. Yedek adaylar ise kayıtlarını 23-29 Eylül’de yapacak. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.