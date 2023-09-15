İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı (İBB yurtlarına kayıtlar ne zaman başlayacak?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular 21 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında alınmıştı. İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 15 Eylül itibariyle açıklandı.
İBB Gençlik ve Spor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı. Birlikte başarı dolu, keyifli bir eğitim öğretim yılı geçirmemiz dileğiyle." denildi.
İBB YURTLARINA KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Asil listede yer alan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 15-21 Eylül 2023 tarihleri arasında yurt kayıtları için başvuru yapabilecek. Yedek adaylar ise kayıtlarını 23-29 Eylül’de yapacak. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.
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