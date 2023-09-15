İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı (İBB yurtlarına kayıtlar ne zaman başlayacak?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yapılan başvurular değerlendirildi. İBB Gençlik ve Spor sosyal medya hesabından sonuç duyurusu yapıldı. İBB yurt başvuru sonuçları yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden sorgulanıyor.

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı (İBB yurtlarına kayıtlar ne zaman başlayacak?)
Temsili

Büyükşehir Belediyesinin (), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular 21 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında alınmıştı. İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 15 Eylül itibariyle açıklandı. 

İBB Gençlik ve Spor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı. Birlikte başarı dolu, keyifli bir eğitim öğretim yılı geçirmemiz dileğiyle." denildi. 

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı (İBB yurtlarına kayıtlar ne zaman başlayacak?) - 1

İBB YURTLARINA KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Asil listede yer alan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 15-21 Eylül 2023 tarihleri arasında yurt kayıtları için başvuru yapabilecek. Yedek adaylar ise kayıtlarını 23-29 Eylül’de yapacak. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.

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