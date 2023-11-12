İBB'den Aksaray'daki otobüs garajına ilişkin açıklama

İBB'nin yazılı açıklamasında, kentin tarihi ve turistik merkezlerinden Aksaray'da, işlevini kaybeden, bölgede trafik ve yoğunluk oluşturan garajın tahliyesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Kira sözleşmesi 2018'de sona eren ve yenilenmeyen, mülkiyeti İBB'ye ait garajın kanunsuz şekilde faaliyet yürüttüğü aktarılan açıklamada, garajda faaliyet gösteren firmaya Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı yanındaki lojistik merkezinde yer gösterildiği ancak firmanın aynı yerde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararı gereğince İBB ekiplerinin bugün gerekli çevre düzenlemesini yapmak için garajın bulunduğu Küçük Langa Caddesi'nde kaldırım ve yol çalışmasına başladığı ifade edildi.



Uluslararası taşımacılık yapan otobüslerin kullandığı garajın cadde üzerindeki giriş-çıkış yollarının UTK kararıyla kapatıldığı kaydedilen açıklamada, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen iş yerinin mühürlenip faaliyetten men edildiği, T1 ve T3 taşımacılık belgelerinin iptali için ayrıca Bakanlığa başvuruda bulunulduğu aktarıldı.



Açıklamada, firmanın otobüslerinin buna rağmen faaliyetlerini sürdürerek Aksaray trafiğine girmeye devam ettiği, bölgedeki yaya trafiği ve kaldırımların bu durumdan olumsuz etkilendiği vurgulandı.



İBB'nin söz konusu alanın trafiğe kapatılması için ayrıca UKOME kararı aldırdığı belirtilen açıklamada, düzenleme çalışmaları için garajın giriş-çıkış yollarının daraltıldığı, bölgenin bir an önce tahliyesi için firma sahipleriyle yeniden görüşmeler yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, İBB'nin 2886 sayılı kanunun 75. maddesine istinaden iş yerinin ivedilikle tahliyesini talep ettiği bildirildi.