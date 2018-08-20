Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama geldi.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayan Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir" dedi.
Kalın, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.
Sabah saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açılmıştı. Ateşlenen 6 mermiden 3'ünün demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği açıklanmıştı.