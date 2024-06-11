İçinde çocuğunun olduğu otomobili park ettiği yeri unuttu: Emniyet seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Bafra'ya hasta ziyaretine gelen bir kadın, otomobilini, içinde 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte Güven Sokak'ta bulunan otoparka park ettikten sonra hasta ziyaretine gitti.

Dönüşte yolu karıştıran kadın otomobilini park ettiği yeri bulamayınca polisten yardım istedi.

Otomobili bulmak için seferber olan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş büro amirliği ekipleri kadınla birlikte arama yaptı.

Kısa sürede otomobilin bulunmasıyla rahat bir nefes alan kadın polis ekiplerine teşekkür etti.