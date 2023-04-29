İçişleri Bakanı Soylu: 14 Mayıs siyasi darbe girişimidir

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Soylu, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de birçok değişimin ve devrimin altına imza atmaya çalıştıklarını söyledi.



Vesayetlerin hepsinin son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortadan kaldırıldığını vurgulayan Soylu, "Mütedeyyin ve muhafazakarların merkeze gelmesi çok rahat olmadı. Ta Adnan Menderes'le başladı. Devam etti, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminin belli bir noktasına kadar hala merkez mücadelesi verilmişti. 2010 yılından sonra herkes her şeyi kabul etmeye başladı. Çünkü 2008-2009 yıllarında 28 Şubat'ların etkisi bu ülkede hala devam ediyordu. Herkesin kendine ait 'Bu hükümet, bu zihniyet geçici midir, kalıcı mıdır?' diye soru işaretleri söz konusuydu. Türkiye buradaki özgürlük bandını çabuk açmadı, çok zor açtı" diye konuştu.



Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de hem bir altyapı devrimi hem de bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiğini bunu da sabırlı bir şekilde milletine itimat etmesi ve milletinin kendisine sahip çıkacağını bilmesiyle başardığını söyledi.



14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini "darbe girişimi" olarak nitelendiren Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız oldu. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca (boşa çıkınca) ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler."

