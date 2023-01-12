İçişleri Bakanı Soylu: Bu hakaret milletimizi incitti, kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hakaret kabul edilemez" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Bu hakaret milletimizi incitti, kabul edilemez

CHP Genel Başkanı 'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir törende alkışlayan komutanları hedef almasına İçişleri Bakanı 'dan tepki geldi.

Fırtına obüsleri teslimat töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlayan komutanlara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '"Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir" eleştirisine Bakan Soylu, " komuta kademesine yaptığı hakaret milletimizi incitmiştir" dedi.

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Bakan Soylu, TSK!'ye yönelik yapılan hakaretin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Ya kişisel bir problem vardır ya da obüslerin ortaya koyduğu gelişmişlikten ve TSK envaneterine girmesinden kaynaklanan birilerinin hazımsızlığının sözcülüğü vardır" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, Türk ordusunun şanlı bir ordu olduğunu vurguladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini kabul etmediklerini belirten İçişleri Bakanı, "Milletimizin sevgilisi olan tskya yapılan bu değerlendirmeleri aynen kendilerine iade ediyoruz" dedi.

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