Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasına sert tepki gösterdi. Hazine yardımının kesilmesini demokrasi dışı bir uygulama olarak nitelendiren CHP lideri, bu uygulamaları kabul etmediklerini dile getirdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler'in yarın değerlendirileceği toplantıya da değinen Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması için toplanan komisyon için "CHP'lilerin milletvekillerinin ben dahil dokunulmazlıkları kaldırmazsanız namertsiniz" dedi.

"Bizi dokunulmazlıklarla tehdit edeceklerini sanıyorlar. Korkmuyoruz, korkmayacağız, inandığımız yolda yürüyeceğiz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kendisini saraya hapsedip, memurları saraya toplayıp kendisini alkışlatanların bunları bilmesi lazım" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle:

Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Hangi partinin iktidar olacağına egemen güçler değil 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı karar verecektir.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarını kaldırmak için komisyonu topluyorlar. Açık ve net söylüyorum. CHP'lilerin, milletvekillerin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz.

Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Yargılayın. Sizler gibi değiliz. Bu ülkeye hesap verilecekse hesap vermekten de korkmayız.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, kalemini satmayan tüm gazetecilerin günü kutluyorum. Kalemini satmayan haber peşinde koşan namuslu tüm gazetecilere hepimizin şükran borcu var. Onurlu gazeteci kalemini kiralamaz, satmaz. Basın özgürlüğünün olmadığını biliyoruz. Kalemini satan ve kendilerine gazeteci diyenleri de biliyoruz. Ocak ayının gazeteciler açısından büyük acılar barındırdığını bilmeniz gerek.

Basın özgürlüğünün uygulanmadığını sansür uygulandığını biliyoruz. Kalemini satan ama kendileerine gazeteci diyenleri de biliyoruz. Televizyonlara çıkıp AK Parti adına konuşan kalemini satan düşüncesini satan aklını Saray'a kiralayan sözde gazetecileri de biliyoruz. Ülkeye demokrasi geldiğinde zaten onlar televizyonlara çıkamayacak. Kalemlerini satamayacaklar.



POLİS İNTİHARLARI

Polislerimizin, jandarmalarımızın intiharlarına yol açan olayları biliyoruz. Ağır çalışma koşullarının ne olduğunu biliyoruz. Fazla mesailerin verilmediğini biliyoruz. Emekli polislerin intibak haklarını sağlayacağız. Terfiler, tayinler kesinlikle liyakata göre yapılacak.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR

Bunlar baskı altında tutulan TÜİK'in rakamları... Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Türkiye'de kişi başına gelir 12 bin 582 dolardı. Bugün, 9 bin 485 dolara düştü. Her kişiden 3 bin 97 dolar çalındı. 12 bin 582 dolardan 9 bin 485 dolara kim indirdi? Bu soruyu sormazsanız; çocuklarınızın hakkını savunamazsınız. bayrağınızın hakkını savunamazsınız. Yolsulluğun derinleşmesi işte budur.

En düşük emekli aylığı asgari ücret olsun diye kanun teklifi verdik. AK Parti ve MHP reddetti. Asgari ücreti bile emekliye çok görüyorsun.

ERDOĞAN'A ALKIŞ TEPKİSİ

Beyefendi Tank-Palet fabrikasına gitti bir sürü laf etti. Erdoğan bildiğimiz Erdoğan, sürekli küfür, iftira...

Devleti ne kadar çürüttüğünün göstergesi de dün yaşandı. Yalan, dolan, iftiralarını alkışlayan kurmay askerler. Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar beraber olsunlar.



ÜLKÜCÜ AÇIKLAMASI

Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin. Mafyayla fotoğrag vere vere yanındaki gençlere yanlış mesaj verdiler.

Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak.Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. CHP, ciddi bir ülkücü varlığı var. Çünkü ülcülük vatanseverliktir. Biz Sinan'ın kızlarına adaleti mutlaka getireceğiz. Bahçeli, şunu çok iyi bilsin. Tank paleti Katarlılara teslim ettiniz. Biz tank paleti alacağız. ülkücülerle beraber şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Askeri hastaneleri ordunun elinden aldınız. Ülkülerler beraber alacağız ve teslim edeceğiz.

Ülkücü kardeşlerime söylüyorum. Sizin yeriniz CHP'dir. Milliyetçiyseniz 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir.