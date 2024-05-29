İçişleri Bakanı Yerlikaya bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, zehir tacirleri ve suç odaklarıyla yapılan mücadeleler hakkında bilgi verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı , Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle görüştü.
 
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, milletvekilleriyle yapılan görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

Görüşmede, milletvekillerine, Bakanlığın çalışmaları ve başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, zehir tacirleri ve suç odaklarıyla yapılan mücadeleler hakkında bilgi verildi, istişarelerde bulunuldu.

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