İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir

Burada yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin süreceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



“Duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz.” diyen Bakan Yerlikaya, “Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir.” şeklinde konuştu.