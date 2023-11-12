İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da Gürbulak Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.
Bakan Yerlikaya daha sonra burada sınır güvenliği konulu toplantıya katıldı.
Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümrük Muhafaza Müdürü Recep Koşal, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve il protokol üyeleri katıldı.
Burada yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin süreceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz.” diyen Bakan Yerlikaya, “Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir.” şeklinde konuştu.
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