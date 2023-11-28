İçişleri Bakanı Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini duyurdu.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıdan görüntüler paylaşarak, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik" dedi.

Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 pic.twitter.com/VKbCO5nu8I — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 27, 2023