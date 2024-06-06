İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

İçişleri Bakanlığı’nda Bakan Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile diğer ilgililer katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, “9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak yoğunluk, alınacak önlemler ve trafik kurallarına riayet büyük önem arz ediyor.” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İçişleri Bakanı başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantıda başta terör olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, yakalamalar, trafik ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin ana gündem maddeleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, açıklamasında, şunları kaydetti:

“9 günlük tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak yoğunluk, alınacak önlemler ve trafik kurallarına riayet büyük önem arz ediyor. Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

Irkçılık iddialarına karşı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi

Irkçılık iddialarına karşı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi

Kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırdılar

Kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırdılar

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...