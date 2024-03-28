İçişleri Bakanlığı’nda seçim güvenliği toplantısı

İçişleri Bakanlığı’nda Bakan Ali Yerlikaya başkanlığında 31 Mart seçimleri için güvenlik toplantısı yapıldı.
Toplantıya Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı katıldı.
Güvenlik toplantısında yerel seçimlerin güvenliği başta olmak üzere terör ve istihbarat konuları masaya yatırıldı.
Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Seçimler demokrasi şölenidir. İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bizim için asıl olan halkımızın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansımasıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde oyunu kullanmasıdır. Biz bir taraftan seçim güvenliğini sağlarken, diğer yandan terörle ve onların işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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