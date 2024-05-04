İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."

