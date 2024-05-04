İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri

İçişleri Bakanlığı'nda kamuda tasarruf önlemleri kapsamında ilk adım atıldı. Koruma araç ve polis sayısının azaltıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...