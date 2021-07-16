İçişleri Bakanlığı'ndan trafik kazalarının önlenmesine yönelik 3 genelge

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesi, trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler yayımladı.

Buna göre, 14-26 Temmuz tarihleri arasında yollarda, 226 bin personel görev yapacak.



Genelgeye göre; 13 gün boyunca denetimler artacak. Drone, helikopter gibi hava araçlarıyla da trafik denetimleri yapılacak.

Güzergahlarda ve kazaların yoğunlaştığı noktalarda 45 başmüfettiş, ekip ve personelin aldığı bayram tedbirlerini inceleyecek. Radar araçları, 24 saat görev yapacak.

Genelgede şehir içi hız sınırına ilişkin de önemli bir madde var. Buna göre, "Okul, hastane, alışveriş merkezi" gibi yayaların yoğun bulunduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının 30'a düşürülmesi amacıyla çalışmalar yapılacak.