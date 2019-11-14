İçişleri Bakanlığı: Türkiye-Yunanistan sınırında kalan terörist ABD'ye gönderilecek

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Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınırdışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DAEŞ'li terörist Muhammad Darwis Bassam (39) için anlaşma sağlandı.



İçişleri Bakanlığı "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.



Terörist, iki ülke arasındaki tampon bölgede dört gündür bekliyordu.

Geceleri alındığı araçta geçirmesi sağlanan teröristin yiyecek ihtiyaçları da Pazarkule'deki görevliler tarafından sağlanıyor.



Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı'nda sürücülerin geçişlerine izin verilirken, yaya geçişlerine ise dört gündür izin verilmiyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda alınan güvenlik önlemleri devam ederken, Yunanistan tarafında da askerlerin kendi bölgelerinde devriyelerini artırdığı gözlendi.