İdil'de cami hoparlöründen kaçak elektrik kullananlara destek anonsu: Soruşturma başlatıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde kaçak kontrol ekibine "kapınızı açmayın" anonsu yapan gönüllü müezzin, karakola götürüldü.

İdil ilçesi Açma köyünde yaşanan olayda kaçak elektrik kontrolü için köye gelen DEDAŞ ekiplerinin köye girişini engellemek amacı ile vatandaşları organize etmek için cami hoparlöründen anons yapan gönüllü müezzin A.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı.