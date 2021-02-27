İdlib'de geçen yıl şehit olan askerler Hatay'da anıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehitlerin mezarını ziyaret etti.



Kur'an-ı Kerim ve dua okunan programda, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları kaydetti:



"Şehitler tepesi boş değil. Bu bulunmuş olduğumuz coğrafyada bin yıldır yaşarken binlerce, milyonlarca da şehit verdik. Rabbim onlara rahmet eylesin. Bu topraklarda yaşamanın ciddi bir bedeli var. Bu bedeli evlatlarımız kanlarıyla, canlarıyla ödediler, ödemeye de devam ediyorlar.





Bu köy, hemen yakınımızdaki Suriye'yi, Suriye'de yaşananları çok iyi biliyor. Bundan 10 yıl önce başlayan bir savaş sonucu milyonlarca insan yerlerini terk ettiler, öldüler, evsiz, yurtsuz, vatansız kaldılar. Vatansız, devletsiz kalmanın ne olduğunu etrafa baktığımızda görmek mümkün. Bu evlatlarımız, Eminlerimiz, Ahmetlerimiz, Mehmetlerimiz, Mehmetçiklerimiz, biz de vatansız, devletsiz kalmayalım diye canlarını feda ediyorlar. Allah onlara rahmet eylesin."

KILIÇDAROĞLU İDLİB'DE ŞEHİT OLAN ASKERLERİ ANDI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için anma mesajı yayımladı.



Kılıçdaroğlu, saldırının birinci yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizi, şehadetlerinin yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.



ARŞİV: İDLİB ŞEHİRLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ

