İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

13:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

15:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.



İDO'DAN SEFER İPTALLERİ



İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi yapılamayacak.