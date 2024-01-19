İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
13:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 
14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 
14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 
15:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. 

'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi yapılamayacak. 

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...