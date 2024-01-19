İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
13:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
15:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi yapılamayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- İdo
- Ulaşım
- Marmara
- Budo
- Hava Durumu