İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- İdo
- Ulaşım
- Budo
- Hava Durumu